СБУ затримала російського рекетира, який зі спільниками «вибивав» «данину» з мобілізованих та онкохворих

Служба безпеки нейтралізувала злочинну організацію, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців західних областей України.

За результатами спецоперації у Чернівцях затримано 5 бандитів, серед них – двоє лідерів цього злочинного угруповання і громадянин рф, що незаконно перебував на території України.

Як встановило розслідування, фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші із потерпілих. У тому числі – з мобілізованих і поранених військових, онкохворих та їхніх родин.

СБУ задокументувала, як ці зловмисники вимагали 40 тис. доларів США з військовослужбовця Національної гвардії та його онкохворого приятеля.

Встановлено, що рекетири спочатку створили штучну конфліктну ситуацію з потерпілими, а потім били їх молотками по голові прямо посеред вулиці. Після цього онкохворий потрапив до реанімації.

У такий спосіб зловмисники намагалися прискорити передачу їм всієї суми «данини». У разі відмови – обіцяли повернутися, викрасти своїх жертв і закатувати їх. Також погрожували навідатися до їхніх родин, щоб вчинити насилля над дружинами та малолітніми дітьми.

Служба безпеки затримала лідерів банди і їхніх спільників «на гарячому», коли ті приїхали до потерпілих забрати гроші.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі злочинної організації, яку очолював місцевий рецидивіст. Він вже має судимість за наркозлочини та незаконне зберігання зброї.

Ієрархічно йому підпорядковувались ще два кримінальні угруповання, одне з яких очолював громадянин рф на прізвисько «рускій».

Злочинна організація постійно розширювала територію своїх злочинів та впливу, щоб охопити всю Буковину, а також Прикарпаття та Хмельниччину.

Наразі слідчі СБУ готують підозру трьом затриманим лідерам банди і двом її активним учасникам за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

Тривають заходи для притягнення до відповідальності всіх фігурантів і додаткової кваліфікації їхніх дій за створення злочинної організації та участь у ній.

Зловмисникам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Служба безпеки України