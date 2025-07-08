СБУ затримала російську агентку, яка збиралася підірвати популярний готель у Рівному

Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту проти цивільного населення на заході України. За результатами дій на випередження у Рівному затримано агентку рф, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів регіону.

За матеріалами справи, фігурантка на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному з номерів комплексу.

Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів.

У подальшому рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку «на гарячому», коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також Служба безпеки знешкодила СВП.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств.

Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу.

У той же час терористка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів.

При обшуках в оселі затриманої вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України