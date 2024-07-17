СБУ затримала російську інформаторку, яка «зливала» рашистам локації українських блокпостів поблизу Харкова

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську інформаторку на Харківщині. Вона передавала агресору місця базування українських військ, які залучені до оборони обласного центру.

Задокументовано як зловмисниця об’їжджала східні околиці міста, де приховано фіксувала локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ.

Також вона намагалася встановити орієнтовну кількість особового складу та бойової техніки на території військових об’єктів.

Отримані відомості інформаторка «зливала» в Телеграм-канал, який адмініструють представники російської розвідки.

Служба безпеки завчасно викрила підривну діяльність фігурантки і затримала її у власному помешканні. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася 36-річна лаборантка з поліклініки у передмісті обласного центру.

Маючи прокремлівські погляди, вона шукала «виходи» на спецслужби рф для співпраці у війні проти України.

Для цього публікувала закриту інформацію в російських пабліках, які окупанти використовують для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України