СБУ затримала російських агентів, які намагались пустити під укіс вантажний потяг на Одещині

Контррозвідка Служби безпеки запобігла диверсії російських спецслужб на об’єкті Укрзалізниці в Одеській області.

За результатами комплексних заходів на території регіону затримано двох агентів рф, які намагались пустити з рейок вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення.

Для вчинення злочину фігуранти вночі почали розбирати частину колії та вбивати в її стики металеву арматуру.

На цьому етапі підготовки диверсії обидва агенти були затримані співробітниками СБУ.

Затриманими виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали «легкі» гроші на тематичних Телеграм-каналах.

Там їх «побачив» та дистанційно завербував представник російських спецслужб, який координував спробу теракту на Одещині у січні цього року.

Нагадаємо, тоді контррозвідка СБУ затримала російську агентку, яка готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч авто.

У разі вчинення терактів та диверсії спецслужби рф сподівались поширити панічні настрої серед цивільного населення регіону та зашкодити транспортній логістиці Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим молодикам про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України