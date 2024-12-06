СБУ затримала російських інформаторів, які намагалися «перебити» логістику Сил оборони на східному фронті

Служба безпеки зірвала спроби рф зі знищення логістики Сил оборони України на південно-східному фронті нашої держави.

За результатами спецоперації на Дніпропетровщині затримано двох російських інформаторів, які готували координати для нової серії ракетно-дронових ударів агресора по об’єктах Укрзалізниці.

Під «прицілом» ворога були вузлові станції та залізничні лінії, через які, на думку рашистів, могли транспортувати бойову техніку та боєприпаси на східний фронт.

За матеріалами справи, щоб скоригувати вогневе ураження, фігуранти встановлювали поблизу залізничних станцій приховані відеокамери, які в режимі реального часу транслювали рух потягів на акаунти окупантів.

Для маскування «відеопасток» зловмисники облаштовували їх на деревах, ховаючи у гілках, та підключали до них портативні акумулятори.

Кожні три дні ворожі поплічники здійснювали заміну павербанків для безперебійної передачі відео.

Встановлено, що інформатори діяли окремо один від одного, але ретельно дотримувалися інструкцій та заходів конспірації від єдиного куратора з росії.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали.

За даними слідства, обидва фігуранти є місцевими безробітними віком 20 і 23 років, яких рф дистанційно завербувала через Телеграм-канали з пошуку «легких» грошей.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, павербанки та відеокамери із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (пособництво у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України