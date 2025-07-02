СБУ затримала розшукуваного колишнього «активіста» бойового угруповання забороненої «ОПЗЖ»
Співробітники СБУ затримали активного учасника силового крила Луганського осередку забороненої проросійської організації, який майже три роки переховувався від правоохоронних органів.
За даними спецслужби, мешканець Сіверськодонецька, який втратив роботу через наркотики, у 2021 році доєднався «громадської організації» «Всеукраїнський рух по боротьбі з фашизмом «Патріоти – за життя».
Це напівмілітарне угруповання було сформовано Іллею Ківою з колишніх спортсменів та кримінальників для силового прикриття політичних заходів, які проводили Медведчук та інші лідери «ОПЗЖ», фізичної охорони лідерів проросійських партій та їхніх маєтків.
У складі цього «спецзагону» зловмисник брав участь у мітингах та інших прокремлівських заходах, організованих проросійською політсилою незадовго до широкомасштабної війни у Києві та інших регіонах.
Разом з іншими бойовиками Ківи він проходив вишкіл у спеціальному тренувальному центрі, де учасників організації готували до протидії правоохоронцям, навчали способам дестабілізації ситуації у великих українських містах та можливої силової підтримки окупаційних військ.
Встановлено, що у 2022 році фігурант виїхав із окупованого ворогом Сіверськодонецька на підконтрольну уряду територію. Він був мобілізований до лав ЗСУ, однак дезертирував з місця служби.
У Києві правопорушник вчинив кілька грабіжницьких нападів на місцевих мешканців та у 2023 році був оголошений у загальнодержавний розшук.
Співробітники СБУ встановили, що колишній проросійський «активіст» переховується в Одесі, де конспіративно мешкає в орендованому житлі. Оперативники затримали його за місцем проживання.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру. Триває документування його діяльності у лавах бойового угруповання проросійської партії.
Заходи з викриття правопорушника проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.
3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. СєвєродонецькTweet