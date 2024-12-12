СБУ затримала шахрайку, яка вимагала ₴1 млн. у дружини полоненого захисника Азовсталі, обіцяючи його обмін

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті.

За результатами комплексних заходів Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало на Київщині зловмисницю, яка «заробляла» на родичах оборонців Маріуполя.

Фігурантка обіцяла допомогти із поверненням українських захисників додому і «для прискорення процесу» вимагала гроші.

Задокументовано факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від дружини захисника Азовсталі, який перебуває у полоні рашистів.

Під час спілкування із жінкою фігурантка розповідала про начебто особисті зв’язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають українського воїна.

При цьому шахрайка маніпулювала тяжким психоемоційним станом потерпілої і погрожувала їй поганими наслідками для полоненого у разі не одержання грошей.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у її власному помешканні, коли вона одержала новий переказ коштів від потерпілої. У затриманої вилучено мобільний телефон і банківські картки із доказами її злочинів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Звертаємо вашу увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 044 321-11-21

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Служба безпеки України