СБУ затримала ще 5 проросійських агітаторів, які виправдовували агресора і чекали повної окупації України

Служба безпеки затримала ще 5 проросійських агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію рф та очікували на захоплення всієї території нашої держави.

Так, у Києві:

затримано 51-річного блогера, який уже має вирок за поширення кремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин.

Зловмисник викладав у ТікТоку провокаційні стріми, в яких вихваляв вище військово-політичне керівництво рф та виправдовував окупацію України.

У Харкові:

підозру отримала мешканка обласного центру, яка в російських Телеграм-каналах «розганяла» фейки про українських військових.

Також жінка виправдовувала ракетно-бомбові удари рф по цивільній інфраструктурі міста та закликала рашистів до окупації всього регіону.

На Донеччині:

затримано трьох місцевих жительок, які у заборонених соцмережах «Однокласники» та «Вконтакті» героїзували путіна та ватажків терористичних угруповань рф.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності на користь рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

⁠ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ м. Києві, Київській, Харківській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, Харківської та Донецької обласних прокуратур.

Служба безпеки України