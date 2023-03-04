СБУ затримала ще двох колаборантів, які допомагали рашистам на Харківщині та Донеччині

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Служба безпеки викрила ще двох ворожих поплічників у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Донецької областей.

Одним із затриманих є мешканець Ізюмського району, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

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Зловмисник добровільно брав участь у будівництві ворожих блокпостів та ремонтував бронетехніку окупантів. Крім цього, він допомагав «розквартировувати» рашистів у будинках місцевих жителів, які виїхали до інших регіонів України.

Після звільнення району колаборант намагався переховуватись від правосуддя на території Харківщини.

Однак українська спецслужба встановила його місцезнаходження і затримала.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Лимана, яка під час окупації міста погодилась очолити так званий «відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення днр».

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На цій «посаді» зловмисниця пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків та формувала відповідну базу для окупантів.

Під час деокупації Лимана колаборантка втекла до Вінницької області, де намагалася «залягти на дно» і таким чином сподівалась уникнути правосуддя.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ розшукали зловмисницю і затримали її за місцем тимчасового перебування.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4. та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вони під вартою. Тривають розслідування.

Заходи з викриття і затримання колаборантів проводили співробітники СБУ Харківської, Вінницької, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України

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