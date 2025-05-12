СБУ затримала ще одну агентку російського ГРУ, яка коригувала удари по оборонцях Донеччини

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Донеччині. За матеріалами справи, вона коригувала повітряні атаки рф по Силах оборони у прифронтових районах області.

Ворога найбільше цікавили локації особового складу і техніки українських військ в Краматорську та Слов’янську.

Щоб отримати розвіддані, окупанти дистанційно завербували 50-річну працівницю місцевого закладу харчування, який відвідували військові.

Встановлено, що зрадниця приховано фіксувала воїнів ЗСУ та їхні авто на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації агентка вдавала, що в цей момент спілкується по відеочату.

В подальшому такі відеозвіти вона направляла до російського гру через «зв’язкову» – співробітницю шпиталю міноборони рф, особу якої вже встановлено Службою безпеки.

Саме вона завербувала агентку на одному з проросійських Телеграм-каналів, де зрадниця залишала антиукраїнські коментарі.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання.

Під час обшуків у неї вилучено два мобільні телефони із доказами роботи на воєнну розвідку рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України