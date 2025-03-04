СБУ затримала ще одну групу, яка на замовлення рашистів підпалювала військові авто на Дніпропетровщині
Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке займалося підпалами у Дніпропетровській області. За матеріалами справи, фігуранти діяли за вказівкою російської фсб, а їхніми основними цілями був службовий транспорт Сил оборони.
За результатами комплексних заходів «по гарячих слідах» кіберфахівці та слідчі СБУ затримали поблизу Павлограда 4-х учасників ворожого осередку.
Як встановило розслідування, всі четверо ворожих поплічників є місцевими мешканцями віком від 19 до 25 років, які шукали «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах.
На одному з таких інтернет-ресурсів їх завербував представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю.
Далі фігуранти отримали від фсб інструкції щодо самостійного виготовлення запалювальних сумішей та перелік потенційних цілей.
«Під прицілом» ворога були пікапи та мультівени ЗСУ, які проходили техобслуговування у прифронтовому регіоні після виконання бойових завдань на передовій.
За наявною інформацією, зловмисники знищили два службових позашляховики Сил оборони і готувалися до виконання нових замовлень від окупантів.
Співробітники СБУ затримали фігурантів за місцями проживання.
Замість обіцяних коштів з рф зловмисники отримали підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.Tweet