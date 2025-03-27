СБУ затримала ще трьох колаборантів, які допомагали рашистам провести фейковий референдум під час окупації Херсона

Служба безпеки затримала ще трьох колаборантів, які співпрацювали з рф на період тимчасової окупації Херсона.

Серед фігурантів – місцева жителька та її 42-річна донька, які у вересні 2022 року допомагали рашистам проводити псевдореферендум щодо «приєднання» регіону до складу росії.

Для цього фігурантки добровільно вступили до окупаційної «виборчої комісії», яка фальсифікувала підсумки незаконного голосування.

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, вони закликали брати участь у фейковому плебісциті, роздавали «бюлетені», а потім фальсифікували «голоси» на користь кремля.

Під час звільнення міста фігурантки намагалися втекти від правосуддя: донька колаборантки виїхала до Євросоюзу, а її мати втекла на лівобережжя області разом з окупантами.

Згодом ворожі поплічниці повернулися до Херсона, сподіваючись, що про них «забули». Втім, СБУ затримала обох колаборанток після їхнього повернення.

Ще одним фігурантом виявився 60-річний мешканець Херсона, який облаштував окупаційний «виборчком» прямо у приміщенні місцевої школи.

Там він оформлював стіни агітаційною символікою країни-агресора та закликав працівників навчального закладу «проголосувати».

Також колаборант переоблаштовував шкільні класи під казарми для окупантів та збирав для них провізію.

Після звільнення Херсона зловмисник залишився у місті і «заліг на дно». Співробітники СБУ задокументували його злочини та затримали у власному помешканні, де він ховався від правосуддя.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України