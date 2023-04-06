СБУ затримала трьох ворожих агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні та підтримували групу «Вагнера»
Служба безпеки викрила ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів у кількох регіонах нашої держави.
Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні.
Для цього вони поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для деструктивного контенту брали з російських інтернет-ресурсів.
Так, у Київській області:
кіберфахівці СБУ заблокували злочинну діяльність переселенки з Маріуполя, яка створила декілька пропагандистських сторінок у соцмережах.
Один із анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн Євросоюзу.
Саме цей ресурс зловмисниця використовувала для спроб дискредитації Сил оборони та викривлення історичних фактів про Україну.
Також затримано проросійського інтернет-агітатора із Бучі. На платформі «Одноклассники» він виправдовував воєнні злочини окупантів та популяризував групу «Вагнера» і її власника Пригожина.
СБУ встановила, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому, в соцмережі шкодував, що загарбникам не вдалося «взяти» Київ за три дні, аби скинути «нацистський режим».
На Одещині:
затримано місцевого жителя, який в російській соцмережі «Вконтакте» розповсюджував заклики до знищення урядових будівель у Києві.
Крім того, зловмисник поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області, в Івано-Франківській області та в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва органів прокуратури.Tweet