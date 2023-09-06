СБУ затримала у Херсоні колаборантку, яка брала участь у примусовій «роспаспортизації» під час окупації міста

Служба безпеки затримала ще одну ворожу поплічницю, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на період окупації Херсона.

Фігуранткою є мешканка обласного центру, яка раніше працювала у регіональному підрозділі Державної міграційної служби. Після захоплення міста жінка підтримала російських загарбників і за це отримала «призначення» до місцевої окупаційної адміністрації рф.

Там вона стала «фахівцем відділу паспортно-візової служби» у складі окупаційного «мвс Херсонської області». На цій «посаді» колаборантка забезпечувала виконання вказівок кремля щодо примусового одержання місцевими жителями російських паспортів. Для цього видавала громадянам так звані «адресні довідки», які були підставою для оформлення громадянства рф.

Також зловмисниця переписувала за російським «зразком» паспортну документацію мешканців регіону.

Після звільнення Херсона фігурантка сподівалась «відсидітись» у власному помешканні і таким чином уникнути правосуддя. Однак, їй це не вдалося. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ