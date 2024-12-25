СБУ затримала у Києві одного з керівників відомої партії, який вимагав $1 млн. за вирішення «земельних питань» у КМДА

Служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему в Київській міській державній адміністрації. За результатами комплексних заходів «на гарячому» затримано керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у 1 млн доларів США.

За матеріалами справи, в обмін на цю суму політик обіцяв «вирішити земельне питання», яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА.

Зокрема, фігурант гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади.

Як встановило розслідування, до цього бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. Втім, за матеріалами справи, посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.

Потім на очільника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на хабар у 1 млн доларів США.

Задокументовано, що за цю суму фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради.

СБУ затримала політика-адвоката у Києві «на гарячому», коли йому передали 900 тис. доларів США «авансу».

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою із альтернативою застави у 38 млн грн.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА.

Реалізацію проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Прим.: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Служба безпеки України