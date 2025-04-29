СБУ затримала зловмисника, який намагався підпалити будівлю ТЦК за допомогою «коктейлю Молотова»

Контррозвідка Служби безпеки викрила жителя Чернігова, який намагався підпалити адмінбудівлю місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства фігурантом є 41-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних засобів.

За інструкцією російського куратора чоловік виготовив так званий «коктейль Молотова», прийшов уночі до приміщення місцевого ТЦК та кинув запальну суміш у адмінбудівлю.

Співробітники СБУ своєчасно затримали зловмисника, попередивши подальші спроби підпалів.

Також встановлено, що фігурант перешкоджав мобілізації громадян призовного віку, «зливаючи» у Телеграм-канали інформацію про переміщення мобільних груп ТЦК та геолокацію розміщення українських військових.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон та ноутбук із доказами злочинних дій, а також готові до використання саморобні запалювальні пристрої.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період;

• ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 – закінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури.

Управління СБ України в Чернігівській області