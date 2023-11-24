СБУ затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини «здав» свого батька, щоб отримати «посаду» від Сальдо

Контррозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону.

Зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення рф зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади.

Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою «допомогу» у війні проти України. Для цього почав масово «здавати» агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.

Одним із перших кого «здав» зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії рф.

Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з рашистами.

При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо.

У псевдоустанові фігурант відповідав за розподіл «гумдопомоги» з рф між прихильниками кремлівського режиму.

Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам.

Крім того, фігурант з власної ініціативи «чергував» зі зброєю на російських блокпостах та «розквартировував» окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.

Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.

Під час обшуків у нього вилучено:

паспорт громадянина рф, який він отримав у червні 2022 року;

партійний квиток забороненої Партії регіонів;

пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності.

Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи з викриття ворожого поплічника проводили співробітники СБУ в Житомирській та Херсонській областях за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Служба безпеки України