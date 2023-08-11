СБУ затримала зрадницю, яка «була на зарплаті» у ФСБ за корегування повітряних ударів по Одесі

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Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Одесі російську агентку, яка працювала на фсб.

За регулярну грошову «винагороду» від окупантів їхня поплічниця збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру.
Крім того, після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки «прильотів».

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За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого «куратора» з фсб до 20 тис. у гривневому еквіваленті. «Суми» надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки.

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Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе.

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Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка мала проросійські погляди і хотіла «підзаробити» за рахунок співпраці з ворожою спецслужбою.

Для конспірації постійно змінювала мобільні номери і телефони.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки і засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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