СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже ₴60 млн. із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала

Слідство встановило, що до оборудки причетні 4 особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень.

Служба безпеки України заявила про викриття ще однієї злочинної схеми у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

Як встановило розслідування, до оборудки причетні 4 особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя.

Четвертий учасник «схеми» – це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

За матеріалами справи, ці особи організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн.

За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування.

Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які «на папері» використовували для потреб пацієнтів.

Так, наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

Також під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2 групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав «бронь» від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету.

Саме цю «меддовідку» фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

Наразі всім чотирьом організаторам «схеми» повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);

чч. 2, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Доповнення. Київська міськрада заявила, що заступникам директора департаменту соціальної та ветеранської політики вручили підозри без надання обґрунтованих доказів.

Департаменті соціальної та ветеранської політики повідомив, що надають соцпослуги громадські та інші неприбуткові організації, які «чітко дотримуються державних стандартів, вимог до якості та обсягу надання послуг».

Соціальні послуги паліативного догляду надають через соціальне замовлення і департамент компенсує вартість наданих послуг.

«За версією слідства, кошти в розмірі близько 57 млн грн, які вказують органи правопорядку як нібито розкрадені, були використані не на обслуговування людей, які потребують паліативної допомоги. Фактичне використання коштів, сплачених станом на зараз, Департаменту надавачі послуги підтвердили актами виконаних робіт», – йдеться на сайті КМДА.

Також департамент запевнив що його працівники «надають усі запитувані документи, пов’язані із соціальним замовленням соціальних послуг. Та всіляко сприяють правоохоронним органам. І, зі свого боку, розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство».