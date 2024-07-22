СБУ зібрала доказову базу на очільників фракцій чотирьох російських партій у псведопарламенті угруповання «лнр»

СБУ зібрала доказову базу на чотирьох очільників «регіональних представництв» російських партій, які ведуть в окупованій Луганській області системну діяльність з підтримки російської агресії та «інтеграції» захоплених територій у політичну систему рф.

Після початку великої війни підконтрольні кремлю політсили створили на Луганщині свої офіційні «представництва» і розгорнули «партійну роботу», вербуючи до своїх лав місцевих колаборантів.

У вересні 2023 р. окупанти провели псевдовибори і сформували так зв. «народный совет лнр». До його складу увійшли «депутати» від чотирьох російських партій, підконтрольних кремлю, найбільшою із яких є фракція партії путіна «единая россия».

Ці політсили входять до запровадженого СБУ переліку партій та громадських об’єднань, які підтримують війну проти України. Їхня діяльність у нашій країні заборонена.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України колаборантам, які керують «філіями» російських партій на тимчасово захопленій Луганщині та очолюють фракції в «парламенті лнр». Фігурантами є:

– Денис Мирошниченко («единая россия»);

– Геннадій Тараканов («справедливая россия – патриоты – за правду»);

– Максим Уваров (лдпр);

– Олександр Єрмоленко (кпрф).

Усі ці особи з 2014 року підтримують російську агресію та ведуть у медійному просторі інформаційну діяльність зі схвалення війни, знищення української державності та українських громадян.

Вони виконують вказівки кремлівських функціонерів щодо легалізації влади агресора на Луганщині, прийняття «законодавчих актів» в інтересах анексії українських територій, проведення «виборів», «референдумів», нав’язування місцевому населенню російської політичної повістки.

Через очолювані ними партійні структури з рф з 2022 р. з рф систематично надходить допомога підрозділам окупаційної армії, які воюють проти України на Луганщині.

Обвинувальні акти щодо деяких із фігурантів вже скеровано до суду.

Вживаються комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти національної безпеки України.

Оперативні та слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк