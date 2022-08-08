СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів, яких рф «призначила» керівниками на Херсонщині (фото)

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Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Херсонщини ще трьох «посадовців».

Зокрема, з початку широкомасштабного вторгнення рф активно співпрацює з окупантами «директор» Херсонського водоканалу. Зловживаючи повноваженнями, колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру.

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Більше того зрадник змушував своїх підлеглих брати участь у масовках, публічно виступаючи на підтримку окупаційного режиму.

Ще одна колаборантка отримала кар’єрне підвищення та обійняла посаду «виконуючої обов’язки головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги».

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Жінка запевнила загарбників, що готова працевлаштовувати лікарів з рф та окупованого Криму. Крім того, вона обіцяла «старанно» працювати над створенням «позитивного іміджу» окупаційної влади, зокрема, вирішити проблеми із медичним забезпеченням у регіоні.

Наразі обом «чиновникам» оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Отримав підозру від СБУ і фейковий правоохоронець, який обійняв посаду «начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами».

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У новому статусі він активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині. Чоловік заручився підтримкою «військового коменданта» та тероризував фермерські господарства Каховського району.

У розпал посівної він зухвало вилучав у них насіннєвий матеріал і мінеральні добрива. Обґрунтовував свої дії нібито недотриманням з боку фермерів умов зберігання добрив та збіжжя.

Наразі відносно нього СБУ здійснює досудове розслідування за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
СБУ попереджає: кожен, хто перейшов на бік ворога, неодмінно буде покараний за законом.

Заходи з викриття колаборантів проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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