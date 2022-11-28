СБУ знайшла в об’єктах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали, що заперечують існування України

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Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава.

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Також Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.
Більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

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Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки «великого войска Донского», яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

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Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи.

Возможно, это изображение ‎текст «‎<<русь> и русскийт помните. наши родные слова и обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение руси, a не крещение украины. киев это второй- иерусалим и мать русских городов. ки- евская русь была вместе C великой россией киев без великой россии и B отдельности от россии немыслим ни B каком и ни B коем случае. яков понуждали завоевывать русь. православ- снили и притесняли co всех сторон. очень не лись слова: <<русь> и <<русский>>, поэтому назва- خمحبفبه Ma-‎»‎

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За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Служба безпеки України

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