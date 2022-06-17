СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке діяло у Києві під виглядом добровольчого батальйону

У ході спецоперації в Києві Служба безпеки знешкодила організоване злочинне угруповання, яке діяло під прикриттям добровольчого формування.

Встановлено, що до складу банди входило 5 осіб різної національності. Їх діяльністю з території рф керував уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.

Для маскування злочинної діяльності учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці. Використовуючи документи підставних осіб, вони отримали в підрозділі автоматичну зброю, яку згодом переховували за місцями проживання.

У зловмисників вилучено арсенал бойових засобів ураження. Серед них – 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки та бойові гранати.

За даними слідства, викрадені автомати зловмисники планували використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні.

Під час слідчих дій із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ за місцями проживання, відвідування та тимчасового перебування учасників угруповання правоохоронці також виявили:

гранатомет,

кулемет РПК,

2 бойових пістолети ТТ і Glock-17,

більше тисячі набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі повідомлено про підозру одному з активних учасників банди. Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників та осіб, причетних до неї.

Триває досудове розслідування.

Заходи з викриття і затримання зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури Деснянського району м. Києва.

Служба безпеки України