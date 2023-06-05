СБУ знешкодила «легендовану» групу агентів ФСБ, які шпигували за «центрами прийняття рішень» у трьох регіонах України

За завданням спецслужби рф зловмисники шпигували за так званими «центрами прийняття рішень». Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України.

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 дол. на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної «роботи».

Зв’язок із представником російської спецслужби його поплічники підтримували через месенджери.