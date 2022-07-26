СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці

Служба безпеки у результаті контрдиверсійних заходів на сході нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу, яка проводила розвідувально-підривну діяльність на Донеччині.

Зловмисники збирали розвіддані щодо позицій українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівника однієї з місцевих станцій Укрзалізниці. Перебуваючи на посаді, вона «зливала» агресорам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області.

Передачу координат здійснювала у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів.

Одержані відомості окупанти планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.

Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб рф через її знайомого – так званого «депутата народної ради днр».

Наразі досудове розслідування завершено і справу щодо затриманої скеровано до суду.

Іншого російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Зрадник передавав агресорам інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.

Для передачі геолокацій використовував анонімний Телеграм-канал.

Ще двох ворожих інформаторів затримано на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки.

Одним зі «зв’язкових» був бойовик терористичної організації «днр», який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності всіх зрадників і колаборантів.

Заходи з нейтралізації російської агентури проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях.

СБУ