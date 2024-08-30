«Секретний» договір на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро: генпідрядника підозрюють у заволодінні ₴60 млн.

Встановлено, що у період 2022-2023 років приватним будівельним товариством, зареєстрованим в м.Одеса, укладено договір з КП «Київський метрополітен» на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро.

Зазначимо, що на цей договір було накладено гриф «для службового користування», що виключало вимоги застосування до нього публічної процедури відбору генпідрядника, як того вимагає ЗУ «Про публічні закупівлі».

Одним з елементів капітального ремонту, який зробили не публічним, була заміна кабелю на загальну суму більш ніж 100 млн гривень.

Генпідрядник, розуміючи, що умови договору приховані, вніс в акти виконаних робіт завідомо завищені ціни на поставлену кабельно-провідникову продукцію.

На цей час вже проведено товарознавчу та економічну експертизи, якими встановлено завищення вартості поставлених метрополітену кабелів на понад 60 млн гривень.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва директору товариства-генпідрядника повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зазначимо, що про цей епізод капітального ремонту столичного метрополітену розповідали журналісти BIHUS.Info у сюжеті під назвою «1,5 мільярди балерині від метрополітену». Усі інші факти, про які йшлося у сюжеті, також ретельно досліджуються правоохоронними органами.

Київська міська прокуратура