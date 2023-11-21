Сексуальне насильство стосовно неповнолітньої – мешканця Кіровоградщини засуджено до 7 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Кіровоградської обласної прокуратури суд визнав винним 20-річного чоловіка у сексуальному насильстві стосовно неповнолітньої (ч. 4 ст. 153 КК України).

Вироком суду уродженцю Олександрійського району призначено покарання – 7 років позбавлення волі.

Ювенальні прокурори у суді довели, що він вчинив злочин сексуального характеру стосовно дівчини 13 років. Подія трапилася у липні 2023 року на території ставка однієї із громад Кропивницького району на Кіровоградщині.

Відомості про цю особу включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Офіс Генпрокурора