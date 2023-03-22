Сексуальне насильство, у тому числі над неповнолітньою – третьому учаснику та організатору «блогерських вечірок» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури організатору та третьому учаснику так званих п’яних вечірок повідомлено про підозру за фактами вчинення насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи (ч. 3 ст. 153 КК України).

За даними слідства, на одній із “вечірок” підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали спиртні напої. Вони вчинили відносно неї насильницькі дії сексуального характеру, знявши все на мобільний телефон.

Надалі відзнятий матеріал у той же день вони розмістили у соціальній мережі.

Також встановлено, що в інший день блогер, раніше підозрюваний у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вмовив неповнолітню взяти участь у стрімі “блогерської вечірки”. Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп’яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди.

Нагадаємо, що група молодих людей створювала контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок. Вони розпивали з ними спиртні напої, після чого здійснювали вульгарні дії, знімаючи все це на власні мобільні телефони.

Відео за участі жінок викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі. Раніше організатору та другому учасники цих зустрічей повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні і розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 3 ст. 301 КК України).

Вказані блогери за клопотанням прокуратури знаходяться під вартою. До суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу третьому підозрюваному.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура