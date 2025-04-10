Семеро людей постраждали внаслідок автозіткнення та пожежі на Львівщині (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 квітня, близько 09.40, на автодорозі «Львів-Шегині» у місті Судова Вишня Яворівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення автомобілів Mercedes Sprinter та ГАЗель, після чого транспортні засоби загорілись.

Внаслідок ДТП водії обох автомобілів та п’ятеро пасажирів Mercedes Sprinter – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, уточнюються дані усіх учасників пригоди та діагнози потерпілих. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Поліція Львівської області