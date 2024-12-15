Семеро осіб загинули та троє травмовані внаслідок ДТП поблизу Львова (фото)

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти поліції Львівщии, а також співробітники інших служб. Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та дані усіх учасників.

Подія сталася сьогодні, 15 грудня, о 05.30 на автодорозі “Тернопіль — Львів — Рава-Руська” неподалік села Чижиків Львівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей – пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. Крім того, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова – встановлюються діагнози.

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

Поліція Львівської області