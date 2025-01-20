Семеро російських окупантів притягуються до кримінальної відповідальності за розстріли цивільних людей в Бучі

Слідчі поліції повідомили п’ятьом армійцям рф про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами мирних мешканців. Крім того, поліцейські завершили досудове розслідування стосовно двох окупантів за вчинення вбивства цивільного, обвинувальний акт скеровано до суду.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що двоє військовослужбовців 6-ї десантно-штурмової роти 234-го десантно-штурмового полку відкрили вогонь на ураження по місцевому чоловіку, який шукав їжу біля супермаркету. Потерпілий отримав чотири вогнепальні поранення в груди та живіт і загинув на місці.

Слідчі також довели, що командир відділення — командир бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи РФ цього ж полку розстріляв патріотично налаштоване подружжя, яке спілкувалося з росіянами виключно українською мовою. Окупанти заборонили сусідам поховати вбитих, мотивуючи це тим, що вони “бандерівці” і недостойні поховання. Натомість їхні тіла було спалено.

Заступник командира 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку разом із командиром взводу розстріляли чоловіка, у якого в телефоні нібито виявили докази передачі даних про пересування російських військ українським військовим. Розправившись із беззбройним місцевим, росіяни заявили очевидцям злочину, що інший підрозділ розстріляв би за це їх усіх.

Механік-водій цього ж підрозділу 234-го десантно-штурмового полку приставив зброю до голови жінки та пригрозив їй розстрілом, коли вона просила росіян не стріляти через присутність у місті цивільних. Вона вижила завдяки тому, що ця подія мала свідків.

На основі зібраних доказів поліцейські встановили, що всі потерпілі були цивільними та не мали зброї.

Слідчі поліції повідомили п’ятьом армійцям РФ про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами мирних мешканців (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За скоєне фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент комунікації (за матеріалами ГСУ Нацполіції України)