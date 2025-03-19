Сенатора-республіканця, який вважає, що «критика Трампа – психічний розлад», заарештовано за розбещення неповнолітньої дівчини
У Міннесоті за підозрою в розбещенні 17-річної дівчини був заарештований співавтор законопроекту про «синдром розладу Трампа»
Законодавця штату Міннесота від Республіканської партії Джастіна Ейхорна заарештували за нібито схиляння неповнолітньої до проституції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.
«Сенатор Міннесоти Джастін Ейкорн був заарештований і засуджений у вівторок. Він вважав, що розмовляв із 17-річною дівчиною, але натомість спілкувався з детективами з відділу поліції Блумінгтона, штат Міннесота», – стверджує поліція.
«Якщо ви, будучи 40-річним чоловіком, приходите до району “Помаранчевих комбінезонів” з наміром мати стосунки з чиєюсь дитиною, очікуйте, що ми вас заарештуємо», – заявив Букер Ходжес із поліцейського департаменту Блумінгтона.
Республіканська партія Сенату Міннесоти закликала Ейхорна піти у відставку
«У Джастіна попереду важкий шлях, і він повинен зосередитися на своїй сім’ї», – йдеться в заяві фракції.
Законопроект визначає синдром як «гострий напад параної у інших нормальних людей, який є реакцією на політику та президентство президента Дональда Дж. Трампа. Симптоми можуть включати спричинену Трампом загальну істерику, яка призводить до нездатності розрізняти законні розбіжності в політиці та ознаки психічної патології в поведінці президента Дональда Дж. Трампа». Вирази синдрому можуть включати «гостру ворожість» до Трампа або «відкриті акти агресії та насильства проти будь-кого, хто підтримує президента Дональда Трампа або будь-що, що символізує президента Дональда Трампа».
Законопроект викликав національні заголовки та критику з боку лівих. Лідер більшості в сенаті штату Ерін Мерфі назвала цей законопроект «можливо, найгіршим в історії Міннесоти» і сказала, що якщо це жарт, то він марнує час і применшує реальні проблеми психічного здоров’я. Якщо це серйозно, то це «образа свободи слова та вияв небезпечного рівня лояльності до авторитарного президента».Tweet