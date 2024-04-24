Серед дня накинувся на вулиці на незнайомця і відібрав гроші та документи: в Одесі оперативно затримали зловмисника

Неодноразово судимому за майнові злочини фігуранту вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне він може провести за ґратами щонайменше сім років.

Минулого тижня до Одеського районного управління поліції № 1 звернувся місцевий 49-річний чоловік, який повідомив, що його пограбував незнайомець.

Правоохоронці встановили, що на одній з вулиць Київського району зловмисник побачив заявника з телефоном в руках, підійшов ближче і попросив закурити. А під час розмови спробував вирвати мобільник з рук чоловіка. Між ними виникла штовханина, в ході якої зловмисник помітив в кишені потерпілого гроші та вирвав їх замість гаджета, яким спокусився на початку. Серед 2350 гривень, з якими втік нападник, були й документи.

Менш ніж за дві години оперативники територіального підрозділу поліції встановили та розшукали правопорушника. Після скоєння злочину 36-річний неодноразово судимий за грабежі, крадіжки та шахрайство чоловік пішов витратити чужі кошти. Частину з них та документи слідчі вилучили і вже повернули власнику.

«Ми затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому повторно в умовах воєнного стану. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За чергове пограбування він ризикує провести за ґратами від семи до десяти років. Досудове розслідування триває», – повідомила старша слідча територіального підрозділу поліції Катерина Боратинська.

Одеське районне управління поліції № 1