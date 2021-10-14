Серед особистих речей померлого нардепа Полякова виявлено два катетери з речовиною бурого кольору

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Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

Перший заступник очільника МВС також підтвердив, що слідство встановило наявність метадону у крові нардепа.

«Яким чином в організм народного депутата потрапив метадон — з’ясовує слідство. Хочу наголосити, що під час огляду тіла вже покійного на той момент народного депутата, серед його особистих речей, було виявлено готівку в сумі близько 10 тисяч гривень і 800 доларів США, а також два зразки катетерів із речовиною бурого кольору. Що це за речовина, ми так само досліджуємо», – сказав Євгеній Єнін.

Заступник міністра наголосив, що у справі вже проведено велику кількість слідчо-оперативних дій. Він також подякував співробітникам патрульної поліції, які проявили пильність, відреагувавши одразу на порушення Правил дорожнього руху водієм таксі, у якому перебував народний депутат.

«На відео зафіксовано, як поліцейські, чітко виконуючи нормативні вимоги до них, зупиняють конкретний автомобіль, працюють із увімкненими боді-камерами, щоб ні у кого не було потім жодних сумнівів. Усі ці матеріали в подальшому залучені до матеріалів кримінального провадження. Ми бачимо, як поліцейські здійснюють перші реанімаційні заходи. Надалі до них приєдналася швидка. Ми бачимо дефібрилятор», — розповів він.

Також Євгеній Єнін зазначив, що в справі допитані додаткові свідки. Також з’ясовується як метадон потрапив до організму Антона Полякова. Крім цього, перший заступник міністра додав, що сам метадон не несе смертельної небезпеки.

Департамент комунікації МВС України

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