Серійного викрадача автомобілів засуджено до 8 років позбавлення волі

За результатами підтримання публічного обвинувачення прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва до 8 років позбавлення волі засуджено 27-річного уродженця Київської області за фактами незаконного заволодіння транспортними засобами (ч. 3 ст. 289 КК України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений протягом січня – квітня 2023 року здійснив на території Оболонського району міста Києва серію викрадень автомобілів, вартістю більше мільйона гривень кожен. Зловмисник спеціалізувався на викраденні автомобілей марок Honda CR-V та Hyundai Tucson 2019-2021 років випуску.

Постраждалим заподіяно понад 3 млн ​​грн. збитків. У ході слідства всі викрадені автомобілі знайдені та повернуті власникам.

Крім того, встановлено, що стосовно обвинуваченого в інших судах України слухаються кримінальні провадження аналогічного характеру, а також кримінальні провадження проти власності громадян.

Пресслужба Київської міської прокуратури