Серія крадіжок з музеїв на Чернігівщині – судитимуть 49-річного «гастролера» з Одещини

Чернігівської обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактами крадіжок з приміщення музеїв Чернігівської області.

Установлено, що 49-річний раніше неодноразово судимий мешканець Одеської області, заздалегідь приготувавши знаряддя злому, протягом трьох днів з 26.02.2021 по 01.03.2021 проник до трьох музеїв на території Чернігівського та Новгород-Сіверського районів Чернігівської області, звідки викрав грошові кошти та музейні експонати. Об’єктами посягань стали музеї у сільській місцевості, у яких відсутня сигналізація чи інші засоби захисту від проникнення. Сума збитків від злочинів сягає більше 40 тисяч гривень.

Останній злочин у смт Короп зловмисник вчинив у співучасті з іншим підозрюваним, який погодився співпрацювати зі слідством та відносно якого до суду вже направлено обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 3 ст. 185 КК України як крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури