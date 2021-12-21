Шабунін про зрив призначення голови САП: Зеленський та Єрмак плюнули в обличчя західним союзникам

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що президент Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак зірвали призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цим вони «плюнули в обличчя» західним союзникам України, пише Шабунін у Facebook.

«Отже, Зеленський/Єрмак зірвали призначення керівника САП. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко. Зроблено це показовим, підкреслено бєспрєдєльним способом. Щоб у наших західних союзників точно не залишилося сумнівів, що Зеленський і Єрмак плюнули їм в обличчя», – написав Шабунін.

Він пояснив, що «контрольовані Зеленським та Єрмаком члени комісії» відмовилися затвердити ними ж проставлені та особисто оголошені бали.

«Зараз наголошу лише одне: за все, що буде далі, відповідають Зеленський з Єрмаком особисто», – вважає Шабунін.

Члени комісії від парламенту (п’ятеро із шести) не дали голосів за фінальне рішення, зазначив він. Це голова комісії Катерина Коваль (За майбутнє), Богдан Романюк (Довіра), Олена Бусол (За майбутнє), Євген Соболь (від Слуг народу) та Андрій Гуджал (ОПЗЖ).

Шабунін нагадав, що Олександр Клименко набрав 246 балів, Андрій Синюк – 229 балів.

«До речі, Бусол поставила Клименку за співбесіду 2 бали, а Гуджал – 1 бал. Причому Синюку вони поставили по максимуму. Напевно ще сподіваючись змахлювати», – написав активіст.

Зрештою, Коваль зачитала проєкт рішення комісії, згідно з яким переміг детектив НАБУ Клименко. «Однак контрольовані Зеленським/Єрмаком члени комісії не дали голосів за формальне рішення, після якого країна отримала б керівника САП, конкурс на якого триває вже більше року», – написав Шабунін.

За його словами, члени комісії запропонували зібратися завтра, «проте це нічого не змінить». «Клименко є переможцем конкурсу, і це означає, що Банкова має намір зірвати конкурс», – переконаний голова ЦПК.

Він також вважає, що вчорашнє рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким суд скасував порядок проведення конкурсу на главу САП, «точно не випадкове і писалося на Банковій».