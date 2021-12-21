Шабунін про зрив призначення голови САП: Зеленський та Єрмак плюнули в обличчя західним союзникам
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що президент Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак зірвали призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цим вони «плюнули в обличчя» західним союзникам України, пише Шабунін у Facebook.
«Отже, Зеленський/Єрмак зірвали призначення керівника САП. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко. Зроблено це показовим, підкреслено бєспрєдєльним способом. Щоб у наших західних союзників точно не залишилося сумнівів, що Зеленський і Єрмак плюнули їм в обличчя», – написав Шабунін.
Він пояснив, що «контрольовані Зеленським та Єрмаком члени комісії» відмовилися затвердити ними ж проставлені та особисто оголошені бали.
«Зараз наголошу лише одне: за все, що буде далі, відповідають Зеленський з Єрмаком особисто», – вважає Шабунін.
Члени комісії від парламенту (п’ятеро із шести) не дали голосів за фінальне рішення, зазначив він. Це голова комісії Катерина Коваль (За майбутнє), Богдан Романюк (Довіра), Олена Бусол (За майбутнє), Євген Соболь (від Слуг народу) та Андрій Гуджал (ОПЗЖ).
Шабунін нагадав, що Олександр Клименко набрав 246 балів, Андрій Синюк – 229 балів.
«До речі, Бусол поставила Клименку за співбесіду 2 бали, а Гуджал – 1 бал. Причому Синюку вони поставили по максимуму. Напевно ще сподіваючись змахлювати», – написав активіст.
Зрештою, Коваль зачитала проєкт рішення комісії, згідно з яким переміг детектив НАБУ Клименко. «Однак контрольовані Зеленським/Єрмаком члени комісії не дали голосів за формальне рішення, після якого країна отримала б керівника САП, конкурс на якого триває вже більше року», – написав Шабунін.
За його словами, члени комісії запропонували зібратися завтра, «проте це нічого не змінить». «Клименко є переможцем конкурсу, і це означає, що Банкова має намір зірвати конкурс», – переконаний голова ЦПК.
Він також вважає, що вчорашнє рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким суд скасував порядок проведення конкурсу на главу САП, «точно не випадкове і писалося на Банковій».
- САП не має постійного керівника з серпня 2020-го, коли на той момент її голова Назар Холодницький написав заяву про відставку. Його обов’язки виконує Максим Грищук.
- Призначення голови САП до грудня 2021 року – один зі структурних маяків меморандуму України з МВФ.
- У вересні 2021-го Україна зобов’язалася найближчим часом обрати главу САП, це було зафіксовано у спільній заяві після зустрічі Зеленського та лідера США Джо Байдена.
- США та ЄС дуже розчаровані затримкою конкурсу. Посли G7 закликали Україну обрати керівника САП без зволікань та прозоро.
- 20 грудня ОАСК скасував порядок проведення конкурсу. Рішення ОАСК не набуде чинності без рішення апеляційної інстанції або після закінчення терміну подання апеляційної скарги.
- Сьогодні, 21 грудня, під час засідання конкурсної комісії її провладна частина відмовилася голосувати за затвердження формального рішення. Вони пояснили свою відмову затвердити рішення технічним моментом – залишився незатвердженим допуск до держтаємниці одного з кандидатів.
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