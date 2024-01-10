Шахрай допоміг клієнту придбати автомобіль на американському аукціоні, а згодом перепродав його іншій людині

Поліцейські викрили жителя Одеси у протиправній діяльності

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві та підробленні документів. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

До поліцейських звернувся одесит із заявою, що рік чекає на придбаний ним на аукціоні автомобіль, який йому мали доставити зі Сполучених Штатів Америки. Але представник транспортно-експедиторської компанії, яка надавала відповідні послуги, його ігнорує та не виходить на зв’язок.

Розпочавши досудове розслідування, поліцейські встановили, що, бажаючи свого часу придбати авто за кордоном, чоловік звернувся до спеціалізованої фірми, але натрапив на посередника, який організував його участь в онлайн-аукціоні. За результатами торгів, одесит придбав майже за 13 тис. доларів США автомобіль «Ford Edge», який мали доставити на територію України.

Втім посередник тихцем продав чужу іномарку іншому містянину за 8 тис. доларів. Під час оформлення документів для подальшого розмитнення автомобіля правопорушник, діючи вже у змові з невстановленою наразі особою, підробив офіційні документи, зокрема рахунок-фактуру на нового володільця ТЗ.

«Співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили місцеперебування правопорушника, зібрали достатню кількість доказів та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 190 (в редакції ККУ до внесення змін Законом України № 3233-IX від 13 липня 2023 року) та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння правом на чуже майно шляхом зловживання довірою, тобто шахрайство, що завдало потерпілому шкоди у великих розмірах, та підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання, передбачене санкціями вказаних статей, – до восьми років позбавлення волі», – повідомила слідча територіального підрозділу поліції Христина Скочинська.

Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції №1