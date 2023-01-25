Шахрай із Запоріжжя торгував неіснуючими генераторами

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя громадянину повідомлено про підозру в шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 35-річний запоріжанин, перебуваючи під вартою за вчинення чергового корисливого злочину, розробив схему шахрайського заволодіння майном громадян. З цією метою в додатку «ОЛХ» він розмістив фейкове оголошення про продаж генераторів, які через проблеми з електрикою у воєнний час мають попит серед українців, оцінивши їх у 23 тис. грн за одиницю. Після цього, у листуванні з потенційними покупцями методом психологічного тиску змушував перераховувати повну або часткову передплату на підконтрольні йому банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв’язок не виходив. У такий спосіб він привласнив майже 100 тис. грн.

Слідство триває, встановлюється коло потерпілих від злочину громадян.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу Відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура