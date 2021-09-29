Шахрай оформив на жінку майже сотню кредитних угод на чверть мільйона гривень

Правоохоронці нагадують, не довіряйте малознайомим та чужим людям. Не розповідайте комусь телефоном про себе та рідних. Перевіряйте інформацію, аби не втрапити в шахрайську пастку!

Від початку року черкаські поліцейські отримали понад 10 тисяч заяв та повідомлень про вчинення шахрайських дій. Більш як півсотні таких злочинів вже розкрили та 175 зловмисникам слідчі вручили підозри.

Правоохоронці постійно здійснюють превентивну роботу серед населення та нагадують алгоритм дій. Попереджають про шахрайські схеми на своїх вебресурсах та в ЗМІ.

Проте, кількість випадків заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, зростає. Шахраї можуть вдаватися до різноманітних та винахідливих способів незаконного заволодіння чужим майном.

Із заявою до поліції звернулася черкащанка. Жінка розказала, що колишній співмешканець без її відома та дозволу, оформив на неї в кредитних та банківських установах майже сотню кредитних угод, на загальну суму понад 250 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що чоловік проживав із жінкою під вигаданим ім’ям.

Працівники кіберполіції провели порівняльний аналіз наданої заявницею фотокартки з фото та даними, які чоловік викладав до мережі інтернет. Відтак, кіберполіцейські з’ясували справжнє ім’я та прізвище, які громадянин старанно приховував ще з 2014 року. Він переховувався від правоохоронних органів Львівщини й рішення суду щодо позбавлення волі строком на п’ять років через підробку документів і вчинення шахрайських дій.

Оперативники Черкаського районного управління поліції затримали зловмисника та передали його ініціаторам розшуку для подальшого відбуття призначеного судом покарання.

На довірі та почуттях жінки “зіграв” один шахрай.

Пара познайомилась в інтернеті. Чоловік обіцяв забрати 37-річну жінку за умови, якщо вона отримає його пенсію, зароблену за два роки служби в США, і збереже два мільйони доларів в себе до його приїзду. Та щоб отримати вказані гроші, які мали надійти поштою, жінка, на прохання чоловіка, повинна була сплатити збір у сумі — 185 892 гривень. Що вона і зробила. Уманчанка перерахувала гроші на картку клієнта українського банку. У неї не виникало жодних підозр аж поки, “іноземець з інтернету” не попросив знову перерахувати майже сто тисяч гривень для, начебто, оформлення документів у поліції пов’язаних із переїздом. Тоді жінка зрозуміла — її ошукали.

Потерпіла написала заяву, зараз відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни, будьте пильні, перевіряйте надану вам інформацію, не довіряйте незнайомим людям! Та якщо ви чи ваші знайомі все ж таки стали жертвою шахраїв, негайно телефонуйте за номером 102!

Сектор комунікації поліції Черкаської області