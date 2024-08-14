Шахрай ошукав на суму понад 410 000 гривень мешканця Тернопільщини, який хотів придбати авто для ЗСУ

Допоки одні спрямовують зусилля на підтримку захисників, інші шукають спосіб збагатитися на цьому. 54-річний житель Чортківського району хотів купити транспортний засіб для потреб військовослужбовців, натомість залишився без авто та грошей.

До співробітників поліції звернувся чоловік та повідомив, що став жертвою шахраїв. За його словами, оголошення про продаж автомобіля марки Toyota Land Cruiser знайшов на популярній онлайн-платформі. Зв’язався з продавцем, щоб обговорити деталі покупки. Останній пообіцяв доставити машину з іншого міста. Утім, перерахувавши на банківську картку понад 410 тисяч гривень, позашляховик так і не отримав. Деякий час незнайомець придумував різні причини чому затягується доставляння, а згодом взагалі перестав виходити на зв’язок.

Наразі правоохоронці вживають заходів, аби встановити та притягнути афериста до відповідальності. Слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За шахрайство, вчинене у великих розмірах, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Працівники поліції радять завжди перевіряти інформацію й не перераховувати гроші наперед. Не довіряйте випадковим людям, сумнівним оголошенням на різних сайтах. Шукайте відгуки інших клієнтів в Інтернеті. Не виключено, що хтось вже став жертвою шахрая і попереджає інших про це інших.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області