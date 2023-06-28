Шахрай ошукав жінку на ₴300 тис. під приводом оформлення одноразової державної допомоги

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За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 29-річному мешканцю м. Чугуїв, Харківської області за фактом шахрайського заволодіння чужим майном під виглядом надання одноразової державної допомоги (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у січні 2023 року зловмисник розмістив у соцмережах оголошення про надання державою одноразової допомоги у розмірі 6000 грн громадянам, які постраждалі внаслідок війни. Чоловік також розмістив анкету, при заповненні якої громадянам необхідно було внести дані своєї банківської картки.

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Внаслідок шахрайських дій жінка, яка залишила дані своєї банківської картки, втратила понад 300 тис. грн. своїх заощаджень, які шахрай зняв з її рахунку та витратив на власні потреби.

Зловмисника вдалось встановити. Під час обшуків за місцем його мешкання правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та комп’ютерну техніку.

У межах слідства встановлюються інші особи, які постраждали від злочину.

За вчинене чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві та співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в. м. Києві ДКП НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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