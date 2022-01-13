Шахрай підробив дозвіл спецслужби на ведення бізнесу: щомісячні збитки бюджету становили понад ₴20 млн.

CБУ викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати «документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ» щоб «розморозити» раніше заблоковані фіктивні підприємства. Таким чином вони хотіли відновити роботу конвертаційного центру, який щомісяця завдавав державному бюджету збитки на 20 млн грн.

Як встановила СБУ, даний конвертаційний центр надавав «послуги» із формування фіктивного ПДВ та мінімізації податків через оформлення неіснуючих господарських операцій.

За матеріалами спецслужби, Державна податкова служба заблокувала цю діяльність через включення до переліку ризикових підприємств.

Наразі одному із фігурантів повідомлено про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Пізніше організатори оборудки намагались «розблокувати» діяльність конвертаційного центру. Для цього підробили документи СБУ і надали їх до регіонального підрозділу податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств.

Співробітники української спецслужби викрили спроби протиправної діяльності та встановили осіб, причетних до неї.

За даними слідства, незаконну діяльність організували керівники декількох комерційних структур. Для проведення оборудок ділки вносили недостовірні відомості до звітної документації та Єдиного реєстру податкових накладних.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою.

Нагадаємо, що СБУ проводить системну роботу у цьому напрямку. Так у липні 2020 року кіберфахівці спецслужби ліквідували податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 млрд грн щомісяця.

СБУ