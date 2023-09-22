Шахрай, представляючись працівником банку, ошукав громадян майже на ₴130 тис.

Під час телефонної розмови чоловік отримував персональні дані потерпілих, після чого списував з їх рахунків гроші.

Злочинна діяльність фігуранта тривала з січня по червень цього року. Правоохоронці відділення поліції № 3 Синельниківського РУП встановили, що зловмисник встановлював клієнтів одного із банків країни шляхом випадкового підбору комбінацій цифр телефонних номерів, які являються логіном для входу. Потім представлячись представником банку вводив в оману громадян та списував з рахунків потерпілих гроші.

Таким чином чоловік ошукав 12 громадян на більш ніж 128 тисяч гривень.

Шахраєм виявився 30-річний мешканець м. Синельникове.

Слідчим відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції за погодженням із Синельниківською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального Кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області