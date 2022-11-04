Шахрай представився соцпрацівником та виманив гроші у військового ЗСУ, який перебуває на передовій

За процесуального керівництва прокурорів Новоград-Волинської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, місцевому жителю повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідством установлено, що новим шахрайством, з метою власного збагачення, займався 25-річний житель Новоград-Волинського району, стосовно якого, як повідомлялося раніше , вже один обвинувальний акт за фактом продажу неіснуючих бронежилетів скеровано до суду.

Цього разу об’єктом шахрайства підозрюваний обрав військового, який наразі у складі ЗСУ перебуває на передовій.

Зокрема, дізнавшись від колишньої його дружини, теперішньої своєї співмешканки, що потерпілий має деякі невирішені питання особистого характеру, представився працівником соціальної служби та запропонував йому своє сприяння. А коли потерпілий погодився, то щоразу у телефонній розмові називав певні суми, які він повинен перерахувати на банківську картку підозрюваного нібито за ті чи інші послуги (сплата судового збору, представленні інтересів у суді тощо).

Так, протягом трьох місяців – з червня по серпень цього року – підозрюваний незаконно заволодів грошима військовослужбовця на суму 116 тис. грн, які використав на власні потреби. Хоча жодної так званої «представницької послуги» не надав і не збирався надати.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Новоград-Волинський райвідділ поліції.