Шахрай видав себе за працівника банку та ошукав миколаївця на суму понад ₴151 тисячу

11 червня до Миколаївського районного управління поліції звернувся 84-річний чоловік з повідомленням про те, що його ошукали. Чоловік повідомив поліцейським, що на його мобільний зателефонував нібито працівник банку та повідомив, що нібито в іншому населеному пункті з його карткового рахунку намагаються зняти гроші. Щоб не втратити кошти чоловіку необхідно перерахувати гроші на інший рахунок, надавши для цього згоду іншому працівнику банківської установи. Після чого заявнику зателефонував нібито працівник банку та запитав підтвердження переказу грошових коштів з його картки, на що потерпілий погодився.

Через деякий час із банківського рахунку чоловіка було здійснено декілька транзакцій із переказом грошових коштів на загальну суму 151 246 гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до злочинів осіб та притягнення їх до відповідальності.

Поліція вкотре застерігає, пам’ятайте, що справжні працівники банківських установ під час телефонного дзвінка не уточнюють ваші особисті або дані рахунку, не просять здійснювати будь-які операції, не пропонують послуги чи підтвердження в мобільному застосунку та не вимагають надати динамічний пароль, що надходить в смс. Якщо такий запит надійшов, це повинно одразу наштовхнути на думку, що спілкуєтеся з шахраями. Кладіть слухавку. Якщо ви вже здійснили якісь рекомендації шахраїв – блокуйте картку. Найкраща рекомендація – це зберігати пильність і в жодному разі не розголошувати будь-яких даних.

Шановні громадяни! Правоохоронці закликають вас бути обережними та обмежити спілкування з незнайомцями по телефону, якщо ж ви все ж стали жертвою шахрайських схем терміново звертайтесь до найближчого відділу поліції або телефонуйте 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області