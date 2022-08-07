Шахрай видурив у тернополянина 33 тисячі гривень, обіцяючи привезти авто з-за кордону

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Співробітники Тернопільського райуправління поліції розшукують афериста та закликають краян не вестися на оманливі пропозиції.

Як встановили правоохоронці, потерпілий, 41-річний житель Тернополя, на одному із сайтів знайшов оголошення про продаж авто з Європи. Зв’язався з продавцем, який запевнив, що допоможе доставити транспортний засіб з-закордону. За свої послуги попросив передоплату.

Чоловік повірив та перекинув на банківську картку незнайомця 33 000 гривень. Після отримання коштів аферист перестав виходити на зв’язок.

Найкращий спосіб уникнути шахрайства – не купувати дистанційно і в жодному разі не переказувати ні завдаток, ні передоплату. Користуйтеся послугами лише перевірених продавців та розраховуйтеся за товар лише після його отримання.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області