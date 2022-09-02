Шахрай викрав з банківської картки чортківчанки майже 67 тисяч гривень

Налякавши пенсіонерку втратою коштів, зловмисник змусив її перерахувати на мобільні номери 66 950 гривень.

До співробітників Чортківського районного відділу поліції звернулася 64-річна жителька райцентру і повідомила про шахрайські дії, скоєні щодо неї невідомою особою.

Зі слів потерпілої, їй зателефонував якийсь чоловік, назвався представником банківської установи і попередив про те, що грошима з її картки хтось намагається розрахуватися за товар. Аби запобігти цьому, порекомендував перекинути гроші на мобільні номери. Чортківчанка, не задумуючись, через платіжний термінал перечислила все, що мала на картці на номери, яких не пам’ятає, і лише потім збагнула, що таким чином її ошукали.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство.

Поліцейські застерігають краян не довіряти зловмисникам, котрі називаються працівниками банків чи співробітниками служби безпеки фінустанов, чи ще кимось і в телефонному режимі пропонують вирішити питання, пов’язані з вашими картками чи рахунками. Ніколи і нікому не повідомляйте реквізити банківських карток.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області