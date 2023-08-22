Шахрай викрав з банківської картки жительки Тернополя 25 000 гривень

Налякавши жінку втратою коштів, зловмисник змусив її повідомити дані банківської картки, внаслідок чого потерпіла втратила всі збереження.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру і повідомила про шахрайські дії, скоєні щодо неї невідомою особою.

Зі слів потерпілої, їй зателефонував якийсь чоловік, назвався представником банківської установи і попередив про те, що грошима з її картки хтось намагається розрахуватися за товар. Аби запобігти цьому – запропонував допомогу, проте умовою було вказати дані банківської картки та зміст смс-повідомлень, які надходили. Тернополянка, не задумуючись, виконала умови невідомого і лише потім збагнула, що таким чином її ошукали.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство.

Поліцейські застерігають краян не довіряти зловмисникам, котрі називаються працівниками банків чи співробітниками служби безпеки фінустанов, чи ще кимось, і в телефонному режимі пропонують вирішити питання, пов’язані з вашими картками чи рахунками. Ніколи і нікому не повідомляйте реквізити банківських карток.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області