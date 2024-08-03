Шахрай, який ошукав людей на суму понад ₴220 тис., отримав 5 років позбавлення волі

Уманською окружною прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно жителя міста Умані, який шахрайським шляхом заволодів чужим майном (ч. 2 ст. 190 КК України).

Прокурор у суді довів, що 30-річний чоловік, будучи раніше засудженим за майнові злочини до «умовного» покарання, не виправдав довіру суду, продовживши незаконно збагачуватися.

Зловмисник ошукав сорок людей під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет-магазинах, вимагаючи від них повної передоплати замовлення, після надходження якої припиняв виходити на зв’язок.

Окрім того, чоловік двічі замовляв нібито для придбання золоті ювелірні вироби. При їх надходженні на пошту, оглядаючи посилку, підміняв коштовності на біжутерію та відмовлявся від покупки.

Сукупно незаконно одержані статки склали понад 220 тис. грн.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та призначено покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснював Уманський РУП ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури